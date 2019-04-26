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Детей из «мусорной» квартиры в Ставрополе госпитализировали 

News.ru + ещё 13 20 часов назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Служба опеки забрала двух сестёр трёх и четырёх лет, которые были вынуждены жить в переполненной мусором квартире. Сейчас девочки находятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное, рассказала уполномоченный по правам детей в Ставропольском крае Светлана Адаменко.
По её словам, на ситуацию обратили внимание специалисты, занимавшиеся прокладкой интернет-кабеля, которые успели сфотографировать условия проживания несовершеннолетних. Омбудсмен добавила, что квартира приводится в порядок.
Пока рано говорить о том, какие меры будут приняты к семье. Ситуация такова, квартира приведена в порядок и продолжает приводиться, как долго было такое состояние, даже соседи не могут пояснить, потому что ничего такого не замечали, хотя запах слышался из квартиры. Родители пока ничего внятного не сказали, — цитирует правозащитницу РИА Новости.
Она отметила, что дети «не ходили ни в ясли, ни в детский сад». При этом она подчеркнула, что речь идёт об «обыкновенной» семье: «папа работает, мама не работает, на вид нормальные».
Ранее News.ru писал, что мальчик, страдающий аутизмом, умер в захламлённой квартире в Москве. Диагноз — остановка сердца.
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Происшествия , Общество , РИА Новости , Ставрополь , Ставропольский Край
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