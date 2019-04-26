Заводский суд Кемерова получил из Генпрокуратуры материалы первого уголовного дела о пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня». Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Дело поступило сегодня в 293-х томах. В ближайшее время председатель суда назначит судью, который будет рассматривать дело. Им будет определена дата первого заседания, — цитирует ТАСС представителя суда.
Обвиняемыми по делу проходят начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и её инженер Александр Никитин, технический директор компании-собственника ТРЦ — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова, а также сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин.
Богданова, Соболев и Судденок обвиняются по статьям УК «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц», а также «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Полозиненко и Никитину вменяется нарушение требований пожарной безопасности, Антюшину — оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, Генину — халатность, повлекшая смерть двух и более лиц.
Как писал News.ru, дело было направлено в суд 12 апреля. До этого премьер Дмитрий Медведев распорядился выплатить единовременную компенсацию пострадавшим в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, ещё 79 пострадали. По факту трагедии заведено три уголовных дела, фигурантами которых стали 15 человек.