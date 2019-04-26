Первое дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд

Заводский суд Кемерова получил из Генпрокуратуры материалы первого уголовного дела о пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня». Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Дело поступило сегодня в 293-х томах. В ближайшее время председатель суда назначит судью, который будет рассматривать дело. Им будет определена дата первого заседания, — цитирует ТАСС представителя суда.

Обвиняемыми по делу проходят начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и её инженер Александр Никитин , технический директор компании-собственника ТРЦ — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова, а также сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин.

Богданова, Соболев и Судденок обвиняются по статьям УК «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц», а также «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Полозиненко и Никитину вменяется нарушение требований пожарной безопасности, Антюшину — оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, Генину — халатность, повлекшая смерть двух и более лиц.