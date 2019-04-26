В Новокузнецке нашли пропавшего девятилетнего школьника

Девятилетний школьник в Новокузнецке , не вернувшийся домой из школы в четверг, найден живым, сообщила РИА Новости представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Новокузнецка Дарья Топчий.

Ранее сообщалось, что ребенок пропал в Куйбышевском районе Новокузнецка. Он не вернулся из школы 25 апреля. По словам Топчий, всю ночь полиция и поисковики обходили дома частного сектора, опрашивали соседей, одноклассников пропавшего ребенка, прочесывали территорию школы, частного сектора, осматривали заброшенные здания.

"Мальчика по дороге в школу сегодня утром встретила учительница", — рассказала Топчий.

Сейчас с ребенком работают сотрудники по делам несовершеннолетних.