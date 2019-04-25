Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На больную жительницу Екатеринбурга завели дело из-за заказа антидепрессантов 

Вести.Ru 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Журналистам стало известно о том, что в отношении 24-летней жительницы Екатеринбурга Дарьи Беловой возбуждено уголовное о контрабанде наркотиков в крупном размере из-за того, что девушка с диагнозом "шизотипическое расстройство личности" заказала в Польше посылку с пачкой атипичного антидепрессанта бупропион.
Когда она пришла получать посылку на почте, ее "встретили" таможенники. В заключении, составленном экспертно-криминалистической службой, говорится, что бупропион является производным эфедрона, который входит в список запрещённых в России наркотических средств, пишет сайт News.ru.
Белова, которая состоит на учете у психиатра с 2012 года и после лечения в психоневрологическом диспансере принимает назначенные ей врачом препараты, сейчас находится под подпиской о невыезде.
Между тем, эксперты в соцсетях, комментируя ситуацию с Беловой, отмечают, что бупропиона в списках наркотических или сильнодействующих веществ нет, поэтому девушка, как и многие, страдающие депрессией, свободно заказывали его через Интернет.
Вести.Ru: последние новости
В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи Арестован начотдела подразделения ФСБ Кирилл Черкалин Во Франции полыхнула еще одна достопримечательность
Комментарии
Происшествия , Криминал , Дарья Белова , Екатеринбург , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело дознавательницы из Уфы завершено35
Пока вы спали: Украина признала беспомощность без России75
Ребенок упал в кастрюлю с кипятком
Москва дала обещание жителям Донбасса2
Зеленский покинул Украину202
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Обезьяна научилась пользоваться Instagram
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение