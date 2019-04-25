На больную жительницу Екатеринбурга завели дело из-за заказа антидепрессантов

Журналистам стало известно о том, что в отношении 24-летней жительницы Екатеринбурга Дарьи Беловой возбуждено уголовное о контрабанде наркотиков в крупном размере из-за того, что девушка с диагнозом "шизотипическое расстройство личности" заказала в Польше посылку с пачкой атипичного антидепрессанта бупропион.

Когда она пришла получать посылку на почте, ее "встретили" таможенники. В заключении, составленном экспертно-криминалистической службой, говорится, что бупропион является производным эфедрона, который входит в список запрещённых в России наркотических средств, пишет сайт News.ru.

Белова, которая состоит на учете у психиатра с 2012 года и после лечения в психоневрологическом диспансере принимает назначенные ей врачом препараты, сейчас находится под подпиской о невыезде.

Между тем, эксперты в соцсетях, комментируя ситуацию с Беловой, отмечают, что бупропиона в списках наркотических или сильнодействующих веществ нет, поэтому девушка, как и многие, страдающие депрессией, свободно заказывали его через Интернет.