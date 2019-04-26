Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жертвами аварии на шахте в ЛНР стали два человека 

ТАСС + ещё 11 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Авария на шахте "Схидкарбон" в Лутугинском районе провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) унесла жизни не менее двух горняков, 15 человек числятся пропавшими без вести. Об этом в пятницу сообщило агентство Луганскинформцентр со ссылкой на главу МЧС ЛНР Евгения Кацавалова.
"Ситуация на шахте критическая: на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших", — цитирует его слова агентство.
Авария произошла утром 25 апреля. Спасатели МЧС России по просьбе органов власти ЛНР направили к месту ЧП отряд горноспасателей. Глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию на ООО "Схидкарбон" под личный контроль. Он уже выехал на место происшествия и поручил создать межведомственную комиссию для ликвидации последствий аварии.
Угледобывающее предприятие ООО "Схидкарбон" является единственной мини-шахтой на территории Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года в связи с активными боевыми действиями производственная деятельность "Схидкарбона" была приостановлена. С января 2018 года шахта возобновила производственную деятельность, в 2018 году добыча угля составила 29868 т. Потребителями добываемого на шахте угля являются Алчевский металлургический комбинат, а также металлургические предприятия Макеевки и Енакиево провозглашенной Донецкой народной республики.
ТАСС: последние новости
Источник: два человека погибли в результате стрельбы около станции метро "Новые Черемушки" СМИ: не менее восьми человек погибли в результате стрельбы в столице Гаити СМИ: более 30 человек пропали без вести при кораблекрушении у берегов Венесуэлы
Комментарии1
Происшествия , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за невыносимых условий: Новое заявление по паспортам РФ69
«Донецк — это Украина»: США возмущены решением РФ156
Паспорта в ДНР: Украина передумала «наказывать» Россию148
В реанимации скончался избитый приемной мамой ребенок
Роскосмос лицензирует полёты к звёздам и Луне2
Видео
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
«Лучший город Земли»: в Москве произошла массовая драка на битах и граблях
Происшествия
«Ну их всех в задницу»: Макаревич о запрете ввоза хамона
Шоу-бизнес
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Общество
Путин объяснил решение о паспортах для жителей Донбасса
Политика
Тяжелые последствия: Макsим стало хуже после аварии
Шоу-бизнес Статьи
«Полный провал»: Путин о победе Зеленского
Политика
В США сошёл с рельсов поезд с этанолом
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение