Жертвами аварии на шахте в ЛНР стали два человека

Авария на шахте "Схидкарбон" в Лутугинском районе провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) унесла жизни не менее двух горняков, 15 человек числятся пропавшими без вести. Об этом в пятницу сообщило агентство Луганскинформцентр со ссылкой на главу МЧС ЛНР Евгения Кацавалова.

"Ситуация на шахте критическая: на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших", — цитирует его слова агентство.

Авария произошла утром 25 апреля. Спасатели МЧС России по просьбе органов власти ЛНР направили к месту ЧП отряд горноспасателей. Глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию на ООО "Схидкарбон" под личный контроль. Он уже выехал на место происшествия и поручил создать межведомственную комиссию для ликвидации последствий аварии.

Угледобывающее предприятие ООО "Схидкарбон" является единственной мини-шахтой на территории Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года в связи с активными боевыми действиями производственная деятельность "Схидкарбона" была приостановлена. С января 2018 года шахта возобновила производственную деятельность, в 2018 году добыча угля составила 29868 т. Потребителями добываемого на шахте угля являются Алчевский металлургический комбинат, а также металлургические предприятия Макеевки и Енакиево провозглашенной Донецкой народной республики.