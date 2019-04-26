Уволены избившие до смерти отца бойца ММА Юнусилау полицейские

Сотрудники правоохранительных органов из Орехово-Зуева , причастные к избиению до смерти отца бойца ММА Магомеда Юнусилау, уволены из органов внутренних дел.

«По результатам проведенной служебной проверки за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, со службы уволены трое оперуполномоченных уголовного розыска межмуниципального управления МВД России «Орехово-Зуевское», которые нанесли тяжкие телесные повреждения мужчине 1973 года рождения. Они понесут наказание в соответствии с законодательством», — сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова ТАСС.

Она также уточнила, что к строгой дисциплинарной ответственности привлечены врио начальника 2-го отдела полиции, его заместитель, начальник отдела уголовного розыска и начальник уголовного розыска межмуниципального управления МВД России «Орехово-Зуевское».

Напомним, полицейские в Подмосковье избили отца чемпиона мира по боям без правил (ММА) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау. Позже мужчина скончался.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело, их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий с применением насилия.

Ранее сообщалось, что мужчину в Севастополе убили за отказ станцевать лезгинку.