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Насильников девочки-подростка судят в Москве 

News.ru 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура требует приговорить к семи и восьми годам лишения свободы трёх обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Злоумышленники транслировали преступление в Интернет.
Наибольший срок требуют для хозяина квартиры, где произошло изнасилование. Остальных фигурантов хотят отправить за решётку на семь лет. Оглашение приговора состоится 7 мая, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Следственный комитет России по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Москвы. Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве двух девушек.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
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