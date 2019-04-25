Прокуратура требует приговорить к семи и восьми годам лишения свободы трёх обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Злоумышленники транслировали преступление в Интернет.
Наибольший срок требуют для хозяина квартиры, где произошло изнасилование. Остальных фигурантов хотят отправить за решётку на семь лет. Оглашение приговора состоится 7 мая, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Следственный комитет России по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Москвы. Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве двух девушек.