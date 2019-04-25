Пассажирский самолёт незаконно пересёк границу Молдавии

Лайнер Boeing 737 греческой компании Bluebird Airways без санкции вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинёва

Самолёт также не получал разрешение на вылет из воздушной гавани Бухареста . На борту находились только члены экипажа, передаёт Deschide слова представителя органа гражданской авиации Ирины Бодолики.

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Ранее News.ru писал, что 13 марта российские сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ поднялись по тревоге в небо в Пермском крае. Экипажи отработали тактические манёвры на высотах от одного до 18 км.