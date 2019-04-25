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Пассажирский самолёт незаконно пересёк границу Молдавии 

News.ru + ещё 6 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Лайнер Boeing 737 греческой компании Bluebird Airways без санкции вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинёва.
Самолёт также не получал разрешение на вылет из воздушной гавани Бухареста. На борту находились только члены экипажа, передаёт Deschide слова представителя органа гражданской авиации Ирины Бодолики.
Мы не можем вам много рассказать об этом, потому что наши эксперты и представители других учреждений находятся на месте. Если у нас появится информация, которую можно предоставить СМИ, мы предоставим её через официальные каналы связи, — заявил глава Пограничной полиции страны Фредолин Лекарь.
Ранее News.ru писал, что 13 марта российские сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ поднялись по тревоге в небо в Пермском крае. Экипажи отработали тактические манёвры на высотах от одного до 18 км.
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Происшествия , Катастрофы , Бухарест , Кишинёв , Молдова
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