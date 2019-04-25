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Крупная нарколаборатория ликвидирована на Кубани 

News.ru 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ выявили и ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков в Краснодарском крае. Её владелец задержан.
В ходе обысков силовики изъяли промышленное оборудование и около 500 л химических реактивов, которые предназначались для изготовления различных видов наркотиков. Кроме того, в лаборатории были найдены примерно 4 кг готового наркотического вещества N-метилэфедрон и 20 л мефедрона в жидком состоянии в завершающей стадии производства.
Хозяин лаборатории рассказал, что покупал реактивы и оборудование, используя поддельные документы. Готовые наркотики он продавал в разные регионы России через онлайн-магазин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Ранее News.ru писал о том, что в ХМАО были закрыты несколько аптек, отпускавших медпрепараты без рецептов. По данным правоохранительных органов, эти заведения пользовались популярностью среди наркоманов.
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Происшествия , Криминал , ФСБ , Интерфакс , Краснодарский Край
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