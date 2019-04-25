Крупная нарколаборатория ликвидирована на Кубани

Сотрудники ФСБ выявили и ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков в Краснодарском крае . Её владелец задержан.

В ходе обысков силовики изъяли промышленное оборудование и около 500 л химических реактивов, которые предназначались для изготовления различных видов наркотиков. Кроме того, в лаборатории были найдены примерно 4 кг готового наркотического вещества N-метилэфедрон и 20 л мефедрона в жидком состоянии в завершающей стадии производства.

Хозяин лаборатории рассказал, что покупал реактивы и оборудование, используя поддельные документы. Готовые наркотики он продавал в разные регионы России через онлайн-магазин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Ранее News.ru писал о том, что в ХМАО были закрыты несколько аптек, отпускавших медпрепараты без рецептов. По данным правоохранительных органов, эти заведения пользовались популярностью среди наркоманов.