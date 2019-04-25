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«Ельцин Центр» «заминировали» во время круглого стола по ЛГБТ 

News.ru + ещё 8 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Сотрудников и посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за поступившего сигнала о заложенном в здании взрывном устройстве. Инцидент произошёл через несколько минут после начала круглого стола на тему ЛГБТ.
Мероприятие проходит в рамках проекта «Бай-бай, стигма!». Против него выступил Уральский родительский комитет, Совет отцов и представители движения «Сорок сороков».
В день круглого стола у здания центра прошёл пикет, предаёт Meduza.
Ранее News.ru писал, что приблизительно 4,2 тысячи человек выведены из торговых центров столицы из-за сообщений о взрывных устройствах. Эвакуированы посетители и сотрудники трёх заведений.
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Происшествия , Ельцин-центр , Екатеринбург
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