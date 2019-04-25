«Ельцин Центр» «заминировали» во время круглого стола по ЛГБТ

Сотрудников и посетителей « Ельцин Центра » в Екатеринбурге эвакуировали из-за поступившего сигнала о заложенном в здании взрывном устройстве. Инцидент произошёл через несколько минут после начала круглого стола на тему ЛГБТ.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Бай-бай, стигма!». Против него выступил Уральский родительский комитет, Совет отцов и представители движения «Сорок сороков».

В день круглого стола у здания центра прошёл пикет, предаёт Meduza.

Ранее News.ru писал, что приблизительно 4,2 тысячи человек выведены из торговых центров столицы из-за сообщений о взрывных устройствах. Эвакуированы посетители и сотрудники трёх заведений.