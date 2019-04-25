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Девочка пролетела 12 этажей и выжила 

Lenta.ru 20 часов назад
Фото: РИА Новости
В индийском штате Гуджарат 13-летняя девочка выпала с 12-го этажа и осталась в живых. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.
Инцидент произошел еще 13 апреля, однако известно об этом стало только сейчас. Хетал Сароли (Hetal Saroli) перегнулась через перила балкона, чтобы посмотреть на идущих по улице школьных подруг, и не удержала равновесие. Она приземлилась на шиферную крышу сарая для велосипедов.
Свидетели немедленно вызвали скорую, девочку доставили в больницу. Несмотря на два перелома рук, обширный перелом грудины, а также травмы живота, головы и ног, медикам удалось ее спасти. Врачи назвали чудом то, что ей удалось выжить а ее основные органы — мозг, сердце, почки и печень — не были повреждены.
Сароли остается в отделении интенсивной терапии, ее состояние стабильно. Девочке предстоит перенести многочисленные операции.
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