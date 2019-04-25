В пригороде Чикаго 31 человек пострадал в результате утечки аммиака.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил шериф округа Лэйк Кристофер Ковелли.
«К настоящему времени госпитализированы 31 человек из-за проблем, возникших в результате вдыхания (паров аммиака. — RT), сейчас угрозы жизни никого из пострадавших нет», — указывается в заявлении.
Как уточняет CNN, утечка аммиака произошла из канистры, которую перевозил трактор в населённом пункте Бич Парк.
Ранее около 90 человек пострадали от удушья в результате утечки хлора в иракском городе Эль-Кут.