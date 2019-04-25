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В США более 30 человек пострадали из-за утечки аммиака 

RT на русском 20 часов назад
Фото: РИА Новости
В пригороде Чикаго 31 человек пострадал в результате утечки аммиака.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил шериф округа Лэйк Кристофер Ковелли.
«К настоящему времени госпитализированы 31 человек из-за проблем, возникших в результате вдыхания (паров аммиака. — RT), сейчас угрозы жизни никого из пострадавших нет», — указывается в заявлении.
Как уточняет CNN, утечка аммиака произошла из канистры, которую перевозил трактор в населённом пункте Бич Парк.
Ранее около 90 человек пострадали от удушья в результате утечки хлора в иракском городе Эль-Кут.
RT на русском: последние новости
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Происшествия , CNN , США , Чикаго
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