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В Луизиане два человека погибли в результате торнадо 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Два человека погибли в результате торнадо в городе Рустон в штате Луизиана на юго-востоке США, сообщил в своем Twitter губернатор штата Джон Бел Эдвардс.
Губернатор отметил, что обрушившееся утром в четверг торнадо в городе Рустон "убило двух человек". Он добавил, что на месте происшествия работают полицейские, спасатели и национальная гвардия штата.
Эдвардс также уточнил, что "бури в Луизиане на сегодняшний день не закончились" и порекомендовал местным жителям следить за погодой.
Американский телеканал ABC сообщает, что циклон передвинется дальше, из Луизианы в Новый Орлеан и штаты Миссисипи, Алабаму и Флориду.
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