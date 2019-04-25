В Луизиане два человека погибли в результате торнадо

Два человека погибли в результате торнадо в городе Рустон в штате Луизиана на юго-востоке США , сообщил в своем Twitter губернатор штата Джон Бел Эдвардс.

Губернатор отметил, что обрушившееся утром в четверг торнадо в городе Рустон "убило двух человек". Он добавил, что на месте происшествия работают полицейские, спасатели и национальная гвардия штата.

Эдвардс также уточнил, что "бури в Луизиане на сегодняшний день не закончились" и порекомендовал местным жителям следить за погодой.

Американский телеканал ABC сообщает, что циклон передвинется дальше, из Луизианы в Новый Орлеан и штаты Миссисипи, Алабаму и Флориду.