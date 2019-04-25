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Известный рэпер устроил перестрелку с грабителем 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Рэпер Bun B (Бернард Фримэн) выстрелил в вооруженного грабителя у себя дома в Хьюстоне, передает CBS.
По словам Фримэна, грабитель направил оружие на его жену, открывшую ему дверь, и попытался угнать автомобиль — Куин Фримэн отдала злоумышленнику ключи и драгоценности, чтобы он никого не тронул. Однако в дело вмешался сам Фримэн. Завязалась перестрелка.
Рэпер погнался за грабителем и видел, как тот снимает маску. Позже подозреваемого в вооруженном ограблении задержали в местном госпитале. Пуля пробила ему плечо.
Ни музыкант, ни его супруга не пострадали.
Ранее рэпер Пи Дидди показал шестерых детей от разных матерей и отцов.
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Происшествия , В мире , США , CBS
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