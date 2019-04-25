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Суд отказал Белых в отсрочке по выплате штрафа 

News.ru + ещё 8 25 апреля 2019
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Пресненский суд отказался предоставить отсрочку в выплате штрафа, наложенному на Никиту Белых по делу о получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Постановлением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства Никиты Белых об отсрочке уплаты штрафа в 48 млн рублей, — сказал пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Защита просила отсрочить выплату штрафа до момента освобождения Белых. Адвокаты аргументировали это тем, что стоимость арестованного имущества осуждённого в 7,7 млн рублей не покрывает суммы штрафа, и найти средства для его погашения он сможет только после освобождения.
Ранее News.ru писал о том, что СПЧ оценил работу экс-губернатора Белых в тюремной библиотеке.
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Происшествия , Никита Белых , Алексей Черников , Совет по правам человека , Москва
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