Суд отказал Белых в отсрочке по выплате штрафа

Пресненский суд отказался предоставить отсрочку в выплате штрафа, наложенному на Никиту Белых по делу о получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Постановлением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства Никиты Белых об отсрочке уплаты штрафа в 48 млн рублей, — сказал пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Защита просила отсрочить выплату штрафа до момента освобождения Белых. Адвокаты аргументировали это тем, что стоимость арестованного имущества осуждённого в 7,7 млн рублей не покрывает суммы штрафа, и найти средства для его погашения он сможет только после освобождения.