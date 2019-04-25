Пресненский суд отказался предоставить отсрочку в выплате штрафа, наложенному на Никиту Белых по делу о получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Постановлением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства Никиты Белых об отсрочке уплаты штрафа в 48 млн рублей, — сказал пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Защита просила отсрочить выплату штрафа до момента освобождения Белых. Адвокаты аргументировали это тем, что стоимость арестованного имущества осуждённого в 7,7 млн рублей не покрывает суммы штрафа, и найти средства для его погашения он сможет только после освобождения.
Ранее News.ru писал о том, что СПЧ оценил работу экс-губернатора Белых в тюремной библиотеке.