Аэропорт из-за угрозы взрыва закрыли на Шри-Ланке

Работа крупнейшего на Шри-Ланке международного аэропорта Бандаранаике приостановлена из-за подозрительного автомобиля. Об этом сообщает News 1st.

По данным портала, подозрительный автомобиль был обнаружен напротив здания аэропорта города Коломбо.

Как отмечается, полиция перекрыла дорогу к аэропорту.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют автомобиль.

Ранее сообщалось, что в районе Пугода примерно в 40 км от Коломбо произошел взрыв.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических церквях и гостиницах, их жертвами стали 359 человек, еще более 500 получили ранения различной степеи тяжести.