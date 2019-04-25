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Аэропорт из-за угрозы взрыва закрыли на Шри-Ланке 

Газета.Ru + ещё 8 25 апреля 2019
Фото: AP
Работа крупнейшего на Шри-Ланке международного аэропорта Бандаранаике приостановлена из-за подозрительного автомобиля. Об этом сообщает News 1st.
По данным портала, подозрительный автомобиль был обнаружен напротив здания аэропорта города Коломбо.
Как отмечается, полиция перекрыла дорогу к аэропорту.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют автомобиль.
Ранее сообщалось, что в районе Пугода примерно в 40 км от Коломбо произошел взрыв.
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических церквях и гостиницах, их жертвами стали 359 человек, еще более 500 получили ранения различной степеи тяжести.
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Происшествия , МВД , Шри-Ланка
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