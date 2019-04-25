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В пермских колониях может наступить «конец света» 

Ura.Ru 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Семь исправительных учреждений Пермского края задолжали электроэнергетикам в общей сумме более двадцати миллионов рублей. В краевом арбитражном суде 24 апреля зарегистрированы соответствующие иски ПАО «Пермская энергосбытовая компания» к пенитенциарным учреждениям.
Самая большая сумма исковых требований (два иска на 7,2 млн рублей и 1,2 млн рублей) к колонии-поселению № 7, которая находится в пос. Красный берег (Соликамский район). Самая маленькая сумма — чуть более миллиона к исправительной колонии № 1, которая находится в Губахе.
Также ответчиками по исковым требованиям выступают кунгурская исправительная колония № 40 (4753690 рублей), объединение исправительных колоний № 2 из Соликамска (1874144 рубля) и исправительная колония № 10 из Чусового (два иска на 1690515 рублей и 2977936 рублей).
В пресс-службе Пермэнргосбыта обещали прокомментировать ситуацию позднее. В пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю попросили «URA.RU» написать запрос.
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Происшествия , Пермская энергосбытовая компания , ФСИН , Пермский Край
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