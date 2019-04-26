Погиб предполагаемый координатор взрывов на Шри-Ланке

"Лидер (группировки) "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", который координировал взрывы на Шри-Ланке, погиб в гостинице Shangri-La", — говорится в сообщении ланкийской полиции. Правоохранители не уточняют, при каких обстоятельствах наступила смерть Захрана.

Обстановка в сфере безопасности на Шри-Ланке за прошедшую неделю резко ухудшилась. В пасхальное воскресенье по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Как заявил в пятницу президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации.

По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены. После случившегося секретарь министерства обороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо ушел в отставку, начальник полиции Пуджитха Джаясундару, как ожидается, сделает то же самое в пятницу.

* Террористическая организация, запрещенная в России