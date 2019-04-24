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Убийца расчленил знакомую за отказ стать второй женой 

News.ru 24 апреля 2019
Фото: РИА Новости
29-летний женатый афганец Зивар Гол предложил 25-летней жительнице Стамбула Наджи Арабзаи сыграть свадьбу и получил отказ. Разозлившийся мужчина убил и расчленил любимую.
Тело пострадавшей было обнаружено под раскладным диваном-кроватью в арендованной квартире, передаёт Mirror. Полицию вызвали соседи, которые обнаружили неприятный запах.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девушка была задушена. Убийца обезобразил лицо и руки трупа.
На преступника указал таксист. Мужчина признал свою вину и в настоящий момент арестован.
Ранее News.ru писал, что тела 18 мужчин и одной женщины были найдены в канализации мексиканского муниципалитета Икстлауакан-де-лос-Мембрильос. Предположительно, расчленённые останки принадлежат жертвам наркокартеля «Новое поколение Халиско», который является одним из крупнейших в стране.
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Происшествия , Криминал , МВД , Стамбул
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