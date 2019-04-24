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Мужчина спас сотни верующих от очередного взрыва на Шри-Ланке и погиб 

Газета.Ru 24 апреля 2019
Во время серии взрывов на Шри-Ланке 40-летний строитель Рамеш Раджу не пустил одного террориста-смертника в церковь перед пасхальной службой и спас сотни верующих, но сам погиб. Об этом сообщает "Би-би-си".
Жена Раджу рассказала, что муж заметил подозрительного мужчину с рюкзаком и не пустил его. После этого женщина вошла в церковь, в которой находились около 450 человек, однако позже услышала взрыв.
Отмечается, что спустя время тело Раджу нашли на месте, где он разговаривал с подозрительным человеком, которого не хотел пускать в здание.
Ранее сообщалось, что число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 359.
21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По последним данным, в результате взрывов погибли 359 человека, а 520 — получили ранения различной степени тяжести.
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