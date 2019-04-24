Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье спасли бабушку, которая 18 часов провела в ледяной воде 

Национальная Служба Новостей 24 апреля 2019
Фото: ТАСС
Первые сообщения о пропаже 78-летней жительницы Одинцово Тамары Голтвинской поступили на «горячую линию» поискового отряда «Лиза Алерт» 22 апреля около 19 часов.
Пенсионерка с мужем приехала на дачу в деревню Корытово Можайского округа. Из дома женщина утром вышла на прогулку. Осложняло поиски то, что женщина страдает деменцией и могла быть полностью дезориентирована. Кроме того, она была легко одетой. Всю ночь пять групп вели поиски.
Утром 23 апреля пенсионерку нашли в канаве у дороги, по шею в ледяной воде. Женщину удалось быстро извлечь из воды и оказать первую помощь. Тамару Голтвинскую оперативно доставили в Можайскую ЦРБ.
Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.
Национальная Служба Новостей: последние новости
«Бабушка» оказалась «дедушкой». Курянин убил и расчленил любовницу-трансгендера Из шахты в ЛНР извлекли тело ещё одного горняка Неизвестные осквернили могилу Евгения Осина
Происшествия , Московская область , Одинцово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело дознавательницы из Уфы завершено36
Пока вы спали: Украина признала беспомощность без России75
Ребенок упал в кастрюлю с кипятком8
Москва дала обещание жителям Донбасса11
Зеленский покинул Украину202
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Обезьяна научилась пользоваться Instagram
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение