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В «Матросской тишине» трое заключённых отравились наркотиками 

Говорит Москва 24 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Один пострадавший скончался, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.
В московском главке СКР сообщили, что начали проверку в связи с информацией об отравлении арестантов.
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Происшествия , Криминал , Интерфакс
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