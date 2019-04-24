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Антикоррупционное бюро завело дело против компании Зеленского 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дело из-за возможной растраты госсредств компанией "Киноквартал", учредителем которой является Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, сообщил в среду директор ведомства Артем Сытник.
Ранее Соломенский районный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Зеленского. По данным агентства, поводом для иска стало использование русского языка в фильме "Я, ты, он, она" (якобы является нарушением договора с Государственным агентством Украины по вопросам кино), снятом компанией "Киноквартал", часть средств на который была выделена из украинского госбюджета.
"Решение суда исполнено, уголовное производство зарегистрировано", — цитирует Сытника интернет-издание "Левый берег".
Сытник добавил, что в начале апреля в ведомство обратилась организация "Союз добровольцев" с заявлением о том, что "Киноквартал" якобы совершил коррупционное правонарушение. В заявлении "Союза добровольцев" говорится, что условием финансирования было создание фильма полностью на украинском или крымско-татарском языке, однако "Киноквартал" это условие не выполнил. В "Союзе добровольцев" считают, в этом есть признаки уголовного преступления, в частности, растраты госсредств.
Директор НАБУ сообщил, что во время информационно-аналитической проверки детективы не установили факта преступления и отказались заводить дело, но "Союз добровольцев" через суд добился возбуждения дела.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.
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Происшествия , В мире , Криминал , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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