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В эвакуированной столичной школе не нашли бомбу 

Москва24 24 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Следов взрывчатки не нашли в школе №1103 на Литовском бульваре, которую ранее эвакуировали после звонка о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сотрудники экстренных служб проверили здание и пришли к выводу, что угроза оказалась ложной.
Ранее сообщалось, что на улицу вывели около 100 учеников и педагогов. Проверять информацию о бомбе приехали в том числе и кинологи.
Накануне анонимы выбрали для "минирования" ТЦ "Мега Белая дача". Туда также отправились полицейские и кинологи.
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