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Двое детей выпали из окон за сутки в Подмосковье 

РИАМО + ещё 6 25 апреля 2019
Фото: riamo.ru
За истекшие сутки в Московской области двое малолетних детей выпали из окон через москитные сетки, пострадавшие госпитализированы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Подмосковью.
«Двадцать четвертого апреля в дневное время в Пушкинском районе и Сергиево-Посадском городском округе двое малолетних выпали из окон многоэтажных домов через москитные сетки. По данным фактам следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области проводятся доследственные проверки», — говорится в сообщении.
Так, в Сергиевом Посаде 3-летний мальчик, оставшись дома один, выпал из окна квартиры на 2-м этаже. После падения ребенка доставили в больницу с ушибом поясничного отдела спины.
В Пушкине из окна 2-го этажа выпал 1,5-годовалый мальчик. Ребенок находился дома с бабушкой. В какой-то момент мальчик подошел к окну, открыл его, и, облокотившись на москитную сетку, выпал. В результате падения у ребенка диагностирована трещина тазобедренного сустава и он госпитализирован.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. По результатам будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , СКР , Московская область
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