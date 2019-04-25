Двое детей выпали из окон за сутки в Подмосковье

«Двадцать четвертого апреля в дневное время в Пушкинском районе и Сергиево-Посадском городском округе двое малолетних выпали из окон многоэтажных домов через москитные сетки. По данным фактам следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области проводятся доследственные проверки», — говорится в сообщении.

Так, в Сергиевом Посаде 3-летний мальчик, оставшись дома один, выпал из окна квартиры на 2-м этаже. После падения ребенка доставили в больницу с ушибом поясничного отдела спины.

В Пушкине из окна 2-го этажа выпал 1,5-годовалый мальчик. Ребенок находился дома с бабушкой. В какой-то момент мальчик подошел к окну, открыл его, и, облокотившись на москитную сетку, выпал. В результате падения у ребенка диагностирована трещина тазобедренного сустава и он госпитализирован.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. По результатам будет принято процессуальное решение.