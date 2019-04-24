Высокопоставленный силовик из КЧР отверг обвинения по делу Арашуковых

Бывший первый замглавы управления СК РФ по КЧР Казбек Булатов отказался признавать себя виновным в превышении полномочий в интересах семьи Арашуковых, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы

"Я виновным себя не считаю. Загранпаспорт у следователя, заграницей я не бывал. Есть ли какие-то сведения, кроме показаний оперативника, что я могу угрожать свидетелям? Прошу избрать домашний арест", — сказал Булатов.

Судья, однако, счел более весомыми доводы бывших коллег Булатова по СК РФ и заключил его под стражу. По словам следователя, причастность Булатова к преступлению подтверждается показаниями свидетелей, которые не противоречат друг другу.

Адвокат Умар Батчаев упирал на то, что его клиент более не является должностным лицом, а в постановлении СК РФ указано, что его задержали в Ставрополе, тогда как на деле это произошло в Москве.

Из оглашенных в суде материалов стало ясно, что показания по этому делу дали задержанные вместе с Арашуковыми глава филиала компании "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев и Рустам Копсергенов, которого следствие считает соучастником убийства советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Вместе с Булатовым по делу проходит его подчиненный — старший следователь Андрей Филиппов , а также главный борец с экстремизмом в структуре МВД КЧР Тимур Бетуганов.

По данным СК РФ, будучи в "дружеских отношениях с Арашуковыми", офицеры "с целью непривлечения их к уголовной ответственности превышали свои должностные полномочия".