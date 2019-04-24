То ли таксист Ахмед, то ли житель несуществующей московской улицы Мухам Сабиров, то ли пьяный бомж «предотвратил» покушение на главу Роснано Анатолия Чубайса, рассказали «Комсомольской правде» собеседники в правоохранительных органах.
Два дня назад в полицию Барвихи позвонил мужчина. Он назвался Ахмедом, таксистом, и рассказал, что афганцы, которых он подобрал у Рублевского шоссе 19 апреля, намерены убить Чубайса в стенах Белого дома.
В ходе проверки сообщения правоохранители не сумели установить местонахождение Ахмеда. Позже они выяснили, что телефон звонившего принадлежит некому Мухаму Сабирову. Причем зарегистрирован он по адресу в Москве, который не существует.
Наконец, полицейским удалось дозвониться по номеру, с которого поступил звонок. Трубку поднял мужчина. Он рассказал, что в этот момент очень пьян, а находится на свалке.
Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное предусмотренное ею наказание — 10 лет лишения свободы.