«Хотят убить Чубайса»: таксист сообщил о «покушении»

Два дня назад в полицию Барвихи позвонил мужчина. Он назвался Ахмедом, таксистом, и рассказал, что афганцы, которых он подобрал у Рублевского шоссе 19 апреля, намерены убить Чубайса в стенах Белого дома.

В ходе проверки сообщения правоохранители не сумели установить местонахождение Ахмеда. Позже они выяснили, что телефон звонившего принадлежит некому Мухаму Сабирову. Причем зарегистрирован он по адресу в Москве, который не существует.

Наконец, полицейским удалось дозвониться по номеру, с которого поступил звонок. Трубку поднял мужчина. Он рассказал, что в этот момент очень пьян, а находится на свалке.