Почему психиатр устроил дебош в самолете

Следственный комитет РФ проверит информацию о хулиганских действиях пассажира на борту самолета, летевшего из Бангкока Москву . В ходе полета пьяный мужчина угрожал стюардессам, а затем заявил о намерении покинуть борт через аварийный люк. Члены экипажа связали дебошира — в этом им помогли другие пассажиры. Позже выяснилось, что хулиган имеет 15-летний стаж работы психиатром.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту дебоша на борту самолета, выполнявшего рейс Бангкок — Москва. Центральный аппарат ведомства будет контролировать ход и результаты проверки.

Как сообщили в пресс-службе «Аэрофлота», 22 апреля во время полета один из пассажиров эконом-класса, находясь в алкогольном опьянении, стал вести себя неадекватно: мужчина угрожал стюардессам, громко ругался и пытался покинуть судно через аварийный люк.

Утихомирить нарушителя помогли пассажиры, которые вместе с членами экипажа скрутили и связали его ремнями безопасности. В сети было опубликовано видео, на котором запечатлено, как мужчина пытается вырваться и кричит, что «его пытают». Экипаж авиасудна также изъял у пассажира две бутылки алкогольных напитков.

После того, как самолет благополучно сел в аэропорту «Шереметьево» , авиадебошира передали сотрудникам правоохранительных органов . Теперь за опасное поведение на борту самолета ему грозит тюремный срок до пяти лет или штраф до полумиллиона рублей. По данным «Пятого канала»,

мужчина оказался специалистом в области неотложных и критических состояний в психиатрии и наркологии, который имеет стаж работы более 15 лет.

В СК, комментируя инцидент, предостерегли граждан от совершения преступлений в самолетах, поскольку «даже незначительное хулиганство может спровоцировать серьезные последствия». В ведомстве пообещали «принципиально реагировать на каждый подобный случай».

Авиадебоширов задерживают регулярно. 21 апреля в аэропорту «Шереметьево» во время посадки на рейс Москва — Сочи один из пассажиров неадекватно себя вел: угрожал другим расправой и обещал покалечить любого, кто к нему подойдет. 49-летний мужчина был пьян. Вскоре полицейские задержали хулигана, а самолет улетел в место назначения.

19 апреля из-за авиадебошира в аэропорту Мурманска был задержан рейс авиакомпании «Россия» . При входе на воздушное судно, которое должно было вылететь в Санкт-Петербург, пассажир заявил, что является террористом. Эту же фразу он повторил, заняв свое место в салоне, а затем стал угрожать другим пассажирам. В результате отправление самолета задержали на пять часов. Пока борт осматривали на наличие взрывчатых веществ и оружия, пассажиры были вынуждены ждать в аэропорту. Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

Весной 2017 года в России вступил в силу закон об уголовном наказании для авиадебоширов. Согласно документу, за хулиганство на транспорте гражданин может до пяти лет лишения свободы. При оказании сопротивления суд может увеличить этот срок до семи лет.

С июня прошлого года российские авиакомпании получили право составлять «черные списки» дебоширов и отказывать им в перевозке на один год.

Авиаперевозчик может внести пассажира в такой список, если он не выполняет распоряжений командира воздушного судна, совершает противоправные действия на борту или угрожает безопасной эксплуатации самолета.

Авиакомпании регулярно выступают за ужесточение наказания для авиадебоширов. Весной нынешнего года гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в очередной раз заявил о необходимости принять соответствующие поправки в законодательство. В частности он предложил лишать хулиганов права на перелет минимум на три года.

Кроме того, считает Савельев, необходимо позволить членам экипажа использовать спецсредства — пластиковые наручники и ремни сдерживания. «Далеко не все сводится к пьяному куражу. Бывают критические ситуации, встает вопрос жизни и смерти», — пояснил он.

Пока законопроект об ужесточении наказания для авиадебоширов находится на стадии рассмотрения. В сентябре 2018 года Госдума приняла его в первом чтении. Между тем в январе 2019 года в Совфеде предложили полностью конфисковать имущество о хулиганов, выходки которых привели к опасной ситуации на борту судна или к крупным убыткам для авиакомпании.