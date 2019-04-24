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Старушка убила супруга за подписку на порноканал 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В американском штате Арканзас начался судебный процесс по делу об убийстве 65-летнего Фрэнка Хилла (Frank Hill). Как сообщает информационный портал Sky News, его застрелила жена на возобновление подписки на порнографический телеканал.
Jefferson County Sheriff's Office
Согласно материалам дела, 69-летняя Патриция Хилл (Patricia Hill) убила супруга 28 июля 2018 года. Женщина очень сильно разозлилась, взглянув на счет за спутниковое телевидение. Американка заметила, что Фрэнк вновь подключил на порноканал, хотя ранее она аннулировала подписку, а до этого неоднократно просила мужа перестать смотреть порно.
В состоянии аффекта Патриция дважды выстрелила в мужа. Затем женщина сама вызвала полицию.
Адвокат обвиняемой Билл Джеймс (Bill James) запросил психиатрическую экспертизу подзащитной. Юрист добавил, что Патриция воспринимала увлечение мужа порнографией как «личное оскорбление ее и ее Бога».
В середине апреля сообщалось об американце, подавшем в суд на родителей за уничтожение коллекции редкого порно. Он оценил стоимость утерянной коллекции в 28,9 тысячи долларов (1,8 миллиона рублей).
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Происшествия , В мире , Криминал , США , Sky News
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