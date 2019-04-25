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Помпео: исполнители терактов на Шри-Ланке вдохновлялись идеологией ИГ* 

Р-Спорт + ещё 32 1 час назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что исполнители терактов на Шри-Ланке вдохновлялись идеологией ИГ*.
"Могу сказать, что есть все данные в пользу того, что (террористы) по меньшей мере вдохновлялись ИГ*. Думаю, мы раскроем больше информации относительно того, были ли реальные связи (с ИГ*) или нет", — сказал Помпео в интервью CBS.
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек, 520 пострадали. Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, которая не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Происшествия , В мире , Исламское государство , CBS , США , Шри-Ланка
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