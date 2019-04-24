Мужчина погиб на рельсах в московском метро

33-летний уроженец Республики Марий Эл скончался в машине скорой помощи у вестибюля станции метро.

Москве на станции метрополитена «Бауманская» Арбатско-Покровской линии произошел инцидент: в результате падения на рельсы погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УВД.

Уточняется, что происшествие случилось еще 23 апреля в 21:04. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, пассажира спасти не удалось. 33-летний уроженец Республики Марий Эл скончался в машине скорой помощи у вестибюля станции метро, отметили в ведомстве.

Вместе с тем известно, что все службы метрополитена сработали оперативно, а инцидент никак не сказался на работе синей ветки метро.