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В Москве эвакуировали три ТЦ после угрозы минирования 

РИА Новости + ещё 9 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Порядка 4,2 тысячи человек эвакуировали в четверг из трех торговых центров в Москве после анонимных угроз о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Из торговых центров "Коламбус", "Город" и "Кунцево Плаза" эвакуированы 4,2 тысячи человек, идут проверки", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что эти ТЦ находятся на улице Кировоградская, шоссе Энтузиастов и улице Ярцевская соответственно.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего были эвакуированы почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
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Происшествия , ФСБ , РИА Новости , Москва
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