Сразу после Нотр-Дама: во Франции горит Версаль

После Нотр-Дама: во французском Версале вспыхнул пожар

В французском городе Версаль загорелись гаражи, передает «Интерфакс».

По предварительным данным, пожар произошел в автомобильных гаражах на улице Парк де Кланьи. В ликвидации пожара задействованы 80 пожарных и 30 единиц спецтехники.

Близлежащие здания эвакуированы, пострадавших нет.

По информации телеканала BFMTV, возгорание началось в 18.00 по московскому времени, около 19.30 его удалось локализовать.

15 апреля в Париже сгорел знаменитый Нотр-Дам. Пожар уничтожил шпиль, крышу собора и деревянные элементы интерьера. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить одну из главных достопримечательностей Парижа за пять лет.