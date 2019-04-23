Сразу после Нотр-Дама: во Франции горит Версаль

В французском городе Версаль загорелись гаражи, передает «Интерфакс».
По предварительным данным, пожар произошел в автомобильных гаражах на улице Парк де Кланьи. В ликвидации пожара задействованы 80 пожарных и 30 единиц спецтехники.
Близлежащие здания эвакуированы, пострадавших нет.
По информации телеканала BFMTV, возгорание началось в 18.00 по московскому времени, около 19.30 его удалось локализовать.
15 апреля в Париже сгорел знаменитый Нотр-Дам. Пожар уничтожил шпиль, крышу собора и деревянные элементы интерьера. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить одну из главных достопримечательностей Парижа за пять лет.