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Житель Уфы заработал 6 млн руб на мошенничестве с жильем 

360tv.ru + ещё 2 24 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Бывший директор строительной компании продавал несуществующие квартиры в строящемся доме в Уфе. Таким образом он незаконно получил шесть миллионов рублей. Об этом сообщил ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональной прокуратуре.
Мошенник обманул 20 человек в 2017 году. На тот момент он занимал пост заместителя директора в крупной строительной компании ООО «Бизнес Контакт».
Мужчина «продавал» квартиры в строящемся доме на улице Мира. Своим жертвам он предоставлял фиктивный договор с застройщиком, подтверждающий права его компании на строящееся жилье. Затем он заключал с потерпевшими договоры соинвестирования строительства недвижимости. В качестве задатка он просил от своих клиентов 300 тысяч рублей. В общей сумме мошенник получил шесть миллионов рублей.
43-летнего мужчину осудили за мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения. Его приговорили к трем годам условно с таким же испытательным сроком. Свою вину он полностью признал и возместил потерпевшим материальный ущерб, сообщил kp.ru.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , Комсомольская правда , Уфа
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