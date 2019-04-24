Житель Уфы заработал 6 млн руб на мошенничестве с жильем

Бывший директор строительной компании продавал несуществующие квартиры в строящемся доме в Уфе . Таким образом он незаконно получил шесть миллионов рублей. Об этом сообщил ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональной прокуратуре

Мошенник обманул 20 человек в 2017 году. На тот момент он занимал пост заместителя директора в крупной строительной компании ООО «Бизнес Контакт».

Мужчина «продавал» квартиры в строящемся доме на улице Мира. Своим жертвам он предоставлял фиктивный договор с застройщиком, подтверждающий права его компании на строящееся жилье. Затем он заключал с потерпевшими договоры соинвестирования строительства недвижимости. В качестве задатка он просил от своих клиентов 300 тысяч рублей. В общей сумме мошенник получил шесть миллионов рублей.

43-летнего мужчину осудили за мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения. Его приговорили к трем годам условно с таким же испытательным сроком. Свою вину он полностью признал и возместил потерпевшим материальный ущерб, сообщил kp.ru.