Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сибирячка избила полицейского копченой рыбой на перроне 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
До пяти лет лишения свободы грозит 31-летней жительнице Новосибирской области, использовавшей копченую рыбку в качестве оружия против полицейского. Стычку торговки со стражем порядка сняли на видео.
Инцидент произошел поздним вечером 15 апреля на железнодорожной станции в Барабинске, где сибирячка предлагала пассажирам поездов рыбку. Служитель закона сначала попросил женщину покинуть перрон, а потом попытался прогнать ее силой, но столкнулся с сопротивлением.
Представитель частного бизнеса пустила в ход пакет с духовитым товаром, чем "причинила сотруднику полиции физическую боль и телесные повреждения", отметили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.
За применение насилия в отношении представителя власти женщине грозит либо крупный штраф, либо до пяти лет в колонии.
Вести.Ru: последние новости
Сожгли крест, разбили табличку: вандалы осквернили могилу Евгения Осина Юные убийцы инвалида из Березовского получили 36 лет на четверых Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Происшествия , Видео , Криминал , СКР , Новосибирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Порошенко захотели обменять на украинских моряков68
Люди Порошенко заявили о преследовании после избрания Зеленского108
Эстония призналась в самоутверждении за счет Путина73
Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы2
Украина испытает основное оружие3
Видео
Пока вы спали: Порошенко захотели обменять на украинских моряков
В мире
Украинские радикалы собрались бороться с Зеленским
В мире Украина
Момент крушения самолета в Калифорнии сняли на видео
В мире Происшествия
«Через год»: Порошенко пойдет в президенты
Украина В мире
Приказ Зеленского: «мерзавцев» из Рады распустят
Украина В мире
Разин назвал виновных в поджоге могилы Осина
Шоу-бизнес
Сибирячка избила полицейского копченой рыбой
Происшествия Криминал
Помост не выдержал веса хористов
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео с террористом перед взрывом на Шри-Ланке
В мире Происшествия
Эстония призналась в самоутверждении за счет Путина
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение