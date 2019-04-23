Сибирячка избила полицейского копченой рыбой на перроне

До пяти лет лишения свободы грозит 31-летней жительнице Новосибирской области , использовавшей копченую рыбку в качестве оружия против полицейского. Стычку торговки со стражем порядка сняли на видео.

Инцидент произошел поздним вечером 15 апреля на железнодорожной станции в Барабинске, где сибирячка предлагала пассажирам поездов рыбку. Служитель закона сначала попросил женщину покинуть перрон, а потом попытался прогнать ее силой, но столкнулся с сопротивлением.

Представитель частного бизнеса пустила в ход пакет с духовитым товаром, чем "причинила сотруднику полиции физическую боль и телесные повреждения", отметили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР

За применение насилия в отношении представителя власти женщине грозит либо крупный штраф, либо до пяти лет в колонии.