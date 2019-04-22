Нагадили и сожгли крест: кто надругался над могилой Осина

На московском Троекуровском кладбище неизвестные осквернили могилу певца Евгения Осина . Оскверненную могилу обнаружила приемная дочь Осина Анастасия Годунова. Известно, что вандалы сожгли крест на захоронении, разбили табличку и сломали ограду.

Могила российского музыканта Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище была осквернена неизвестными, сообщает телеграм-канал 112.

«Какие-то нехорошие люди, может быть даже сумасшедшие, надругались над могилой Евгения Осина», — гласит публикация.

Оскверненная могила была обнаружена приемной дочерью Осина Анастасией Годуновой. Сообщается, что вандалы сожгли крест на захоронении, разбили табличку и сломали ограду.

Ранее сообщалось, что в одном из дорогих московских ресторанов в прошлый четверг, 18 апреля состоялся вечер памяти артиста. Мероприятие организовала 13-летняя Годунова. Среди гостей были музыканты Ирина Тонева , Александр Федорков и многие другие. В самом разгаре вечера администрация ресторана сделала присутствующим внушение о том, что заказывать следует больше. После серии намеков, а потом и открытого предложение скинуться всем гостям по 1 тыс. рублей для продолжение программы, сотрудники ресторана выключили микрофоны на сцене.

Осознавшие всю серьезность положения гости были вынуждены собрать деньги для продолжения вечера, после чего все желающие выступили и поделились воспоминаниями о музыканте.

«Каждый из нас приходит в этот мир с определенной целью и уходит из него тогда, когда ему суждено. У Жени было большое сердце, наполненное любовью к людям и к миру! — рассказала Годунова «Стархиту». — Хочу, чтобы все знали и помнили о добрых делах Жени, о его преданной любви к творчеству, музыке и его участии в благотворительности. Именно он привил мне любовь к музыке».

Девушка исполнила разные песни, в том числе, написанные специально для нее Осиным. Стоит отметить, что артист хотел оставить часть творческого наследия Годуновой, которая была для него как родная дочь, однако после его смерти разгорелся скандал. Друг Осина, продюсер Андрей Разин выступил с обвинениями девочки и ее мамы в попытке нажиться на покойном музыканте.

По закону, единственной наследницей певца является его законная дочь Агния. Однако незадолго до своей смерти артист признался в существовании еще одного ребенка. В 2017 году он даже сделал ДНК-тест, результаты которого собирался обнародовать на одном из ток-шоу, но в последний момент передумал. По словам матери Годуновой, еще при жизни певец подарил девочке шесть композиций, которые они до сих пор не могут получить.

«Мы с Женей познакомились в 2000 году, — сказала «СтарХиту» Елена Годунова. — В последнее время [я] была ему самым близким человеком. Он считал нас с дочкой своей семьей. К тому же родную Агнию почти не видел, ее воспитывал отчим. А после смерти начались все эти дрязги. Господин Разин уже на кладбище начал всем рассказывать, что я — самозванка, грязная особа. Позже на пресс-конференции заявил, что на Настю заведут уголовное дело. Но она же еще несовершеннолетняя».

Анастасия также выразила недоумение сложившейся ситуацией.

«Никому не сделала ничего плохого. Папу любила, часто навещала, готовила завтраки, убиралась у него дома», — сказала она.

Позже мать юной артистки подала несколько исков о компенсации морального вреда.

«Дочь сильно переживает, — сказала Годунова. — У нее даже истерика случилась после слов Разина. Взрослая ведь уже и все понимает, следит за новостями. Пытаюсь найти помощь у друзей Жени, со многими из которых общалась, но все как один отказываются открыто вставать на мою сторону. Видимо, боятся авторитета Разина, который возомнил себя великим юристом, знающим законы, а теперь именуется продюсером Агнии Осиной. Не знала, что она поет».

Что касается наследницы покойного артиста, Агния Осина на днях попала в больницу с тонзиллитом, сообщает «Телепрограмма». В инстаграме она пожаловалась подписчикам на то, что чувствует себя «амебой».