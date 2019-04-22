Беглый преступник устал жить на курорте и попросился в тюрьму

В австрийском городе Зальцбург задержали беглого заключенного, который долгое время скрывался на Канарских островах. Об этом пишет Associated Press.

64-летний мужчина с двумя чемоданами сам подошел к полицейским на железнодорожной станции и сообщил, что десять с половиной лет назад сбежал из тюрьмы. Все эти годы он жил на острове Тенерифе

Беглый заключенный решил сдаться, потому что его утомила жизнь на курорте. Он пояснил, что теперь Тенерифе уже не тот, что прежде, и добавил, что хватит и того времени, которое он там провел.

Проверка подтвердила, что до побега мужчина отбывал наказание в тюрьме на востоке Австрии. В чем его обвиняли и какой срок ему предстояло отбыть, не уточняется.

Тенерифе — самый крупный из семи Канарских островов. Известен приятным климатом: температура воздуха круглый год колеблется между 20 и 29 градусами. Ежегодно на Тенерифе приезжают около пяти миллионов туристов.

В апреле сообщалось, что в пригороде Стокгольма обнаженный полицейский арестовал беглого преступника. Инцидент произошел в нерабочее время, когда оба отдыхали в сауне. Они случайно оказались рядом и узнали друг друга.