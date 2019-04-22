Расправа за «дело»: кто убил следователя Шишкину

Киберпреступники могли организовать убийство следователя Евгении Шишкиной. Еще при жизни она вела дело группировки, которая занималась хищением денег с банковских карт. Один из ее участников пошел на сделку со следствием, из-за чего позже был избит своими пособниками. В СКР считают, что за избиением мужчины и убийством Шишкиной стоят одни и те же люди. Один из подозреваемых был запечатлен камерой видеонаблюдения — теперь он объявлен в розыск.

Убийство следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной организовали члены преступной группировки, которая занималась хищением средств с банковских карт. Расследованием их дела занималась Шишкина. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она отметила, что один из участников хакерской ОПГ пошел на сделку с силовиками и дал подробные показания, изобличающие его пособников. Позже в адрес мужчины стали поступать угрозы физической расправы. В итоге 17 ноября 2015 года двое неизвестных напали на него и причинили тяжкий вред здоровью.

«У нас есть видеозапись, на которой запечатлен один из нападавших. Следствие полагает, что организаторами указанного нападения, а также убийства следователя Евгении Шишкиной могут быть одни и те же лица», — пояснила Петренко.

Она также попросила помощи в установлении личности мужчины, запечатленного на видеозаписи. Если вы узнали его, свяжитесь с представителями правоохранительных органов

Старший следователь по особо важным делам при Управлении на транспорте МВД по ЦФО Евгения Шишкина занималась расследованием экономических преступлений и мошенничеств. Она была застрелена 10 октября 2018 года около своего дома в поселке Архангельское. «Около 7:00 неизвестный произвел выстрел в вышедшую из подъезда дома женщину. От полученного огнестрельного ранения в шею потерпевшая скончалась на месте», — сообщали в Следственному комитете по Московской области.

Тело Шишкиной обнаружил ее муж — подполковник в отставке. Оно лежало рядом с ее автомобилем Lexus RX270. Телеграм-канал «112» писал, что это уже второе покушение на следователя — первое произошло в ночь на 14 января 2018 года, так же в Архангельском.

«После неудавшегося покушения, когда Шишкина, заблокировавшись дома, ожидала прибытия полицейского наряда, был произведен поджог ее автомобиля марки Lexus», — говорилось в сообщении канала. Сотрудница правоохранительных органов не скрывала, что ей неоднократно поступали угрозы в связи с расследуемыми ею уголовными делами. Она также обращалась за госзащитой.

После убийства было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», однако позже его переквалифицировали на статью 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Согласно основной версии СК, убийство Шишкиной заказали члены ОПГ, расследованием преступлений которых она занималась. Злоумышленники бронировали железнодорожные и авиабилеты в интернете, не платили за них или вносили минимальную сумму, а затем сдавали их через кассы, получая наличные.

В общей сложности им получилось похитить порядка 17 млн рублей. По делу проходят 22 человека, часть из них уже осуждена. Как отмечают в СК, к преступлению мог быть причастен 28-летний российский хакер Ярослав Сумбаев. Он был «мозгом» хакерской ОПГ, считают следователи. 13 ноября 2018 года мужчину задержали в Грузии, где он пытался получить политическое убежище. На допросе Сумбаев признал свою вину в совершении киберпреступления, однако причастность к убийству следователя отверг.

7 марта в Санкт-Петербурге были задержаны непосредственные исполнители убийства Шишкиной — 19-летний Абдулазиз Абдулазизов и его 17-летний посредник. Им предъявили обвинение по двум статьям — о посягательстве на жизнь силовика и незаконном приобретении, хранение или ношение оружия. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал Абдулазизова до 7 мая.

По данным источника в правоохранительных органах агентства «Росбалта», в ходе допроса молодой человек рассказал, что его 17-летний сосед по двору в Санкт-Петербурге сидел на форуме в теневом интернете. Там ему написал пользователь под ником Мигель и предложил за один миллион рублей расправиться с «нехорошой женщиной». Несовершеннолетний рассказал Абдулазизову, что он безнаказанно убил уже четырех людей, и предложил ему тоже пойти на преступление.

Абдулазизов согласился — более того, в то время он играл в компьютерную игру Hitman и выполнял там заказы в роли киллера. Получив координаты Шишкиной, он выехал в Подмосковье и арендовал жилье недалеко от дома следователя. В местном лесу он обнаружил пистолет и 30 патронов, которые для него оставил заказчик.

В день преступления он спрятался в подъезде дома Шишкиной. Когда жертва подошла к стоянке, молодой человек три раза выстрелил в нее. В какой-то момент из оружия выбило пружину, Абдулазизову вырвал ее и бросил на землю, тем самым оставив на месте преступления улику со следами ДНК.

Напомним, что Евгения Шишкина работала в правоохранительных органах с 1991 года. Ее неоднократно награждали медалями МВД России. «Коллеги знали и ценили ее как исполнительного, добросовестного и профессионального работника, прошедшего все, без исключения, ступени карьеры, не раз проявлявшего доблесть и мужество в экстремальных ситуациях», — отмечали в СК.