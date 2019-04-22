Это могла быть дочь: могилу Осина осквернили

«Я не удивлюсь»: дочь Осина заподозрили в осквернении могилы отца

Неизвестные разгромили могилу Евгения Осина , сообщил телеграм-канал 112 со ссылкой на приемную дочь певца Анастасию Годунову.

По словам девушки, когда она приехала на могилу отца на столичном Троекуровском кладбище, увидела сожженный деревянный крест, сломанную ограду и разбитую памятную табличку.

Бывшая жена Евгения Осина Наталья подозревает, что погром на могиле певца устроила сама Анастасия Годунова.

«Ищите телефон якобы приемной дочери Осина. Это бред. Я не удивлюсь, если она и подожгла эту могилу, чтобы устроить очередное шоу», — заявила она в комментарии телеканалу «Звезда».

Вдова артиста сказала, что последний раз была на кладбище две недели назад, и тогда могила певца была в порядке.

Евгений Осин скончался в ноябре 2018 года в возрасте 54 лет.