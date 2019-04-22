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«Не удивлюсь, если это дочь» — вдова Осина об осквернении могилы певца 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Популярный российский исполнитель ушел из жизни в возрасте 54 лет.
Неизвестные надругались над могилой российского певца Евгения Осина. Информация об этом появилась на канале «112».
Сообщается, что вандалы пришли к месту захоронения ночью, сожгли деревянный крест, разбили памятную табличку и сломали ограду.
Разгром обнаружила девушка, которая называет себя приемной дочерью Евгения Осина Анастасия Годунова, когда решила навестить могилу отца.
«Звезде» удалось связаться по телефону с вдовой знаменитого певца Натальей Осиной.
«Я сейчас нахожусь на работе и сама только что узнала о случившемся. Я пока комментировать ничего не буду, уже все мне позвонили. Я завтра поеду разбираться, потому что я работала с утра до ночи все эти дни. Но когда мы были последний раз там две недели назад, все было нормально. Ищите телефон, якобы приемной дочери Осина. Это бред. Я не удивлюсь, если она и подожгла эту могилу, чтобы устроить очередное шоу. Я не хочу это комментировать», — заявила в эмоциональном интервью «Звезде» вдова певца Наталья Осина.
Популярного исполнителя не стало 17 ноября прошлого года. Его тело было обнаружено в собственной квартире, после того, как сестра Альбина пришла к нему в гости.
Женщина в течении двадцати минут стучалась в дверь, после чего открыла ее своим ключом. В одной из комнат она обнаружила тело певца.
Вызванные на место врачи скорой помощи констатировали смерть Евгения Осина.
Похоронили певца 20 ноября 2018 года на Троекуровском кладбище столицы.
ТК «Звезда»: последние новости
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Происшествия , Евгений Осин
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