Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина 

Газета.Ru + ещё 34 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
"Какие-то нехорошие люди, может быть даже сумасшедшие, надругались над могилой Евгения Осина", — говорится в сообщении.
Отмечается, что крест на захоронении был сожжен, также была разбита табличка и сломана ограда.
"И нагадили", — добавили в телеграм-канале.
Оскверненную могилу обнаружила приемная дочь Евгения Осина Анастасия Годунова.
Ранее сообщалось, что вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом.
Газета.Ru: последние новости
На сообщения о 20 пострадавших артистах отреагировали в Музыкальном театре Террористы признались в организации взрывов на Шри-Ланке Пять алжирских миллиардеров арестовали
Происшествия , Пожары , Евгений Осин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигналы от Зеленского: Донбасс может ждать «сюрприз»2
Приказ Зеленского: «мерзавцев» из Рады распустят82
«Через год»: Порошенко пойдет в президенты128
Новый поворот: состояние Быкова изменилось25
Камбэк года: Коломойский едет на Украину53
Видео
«Через год»: Порошенко пойдет в президенты
Украина В мире
Приказ Зеленского: «мерзавцев» из Рады распустят
Украина В мире
Как Зеленский выстроит отношения с Западом
Украина Статьи
Нагадили и сожгли крест: кто надругался над могилой Осина
Происшествия Статьи
Это могла быть дочь: могилу Осина осквернили
Происшествия
«Не надо признавать выборы»: Зеленскому вынесли вердикт
Украина В мире
Расправа за «дело»: кто убил следователя Шишкину
Происшествия Статьи
Пока вы не уснули: почему Путин не поздравил Зеленского
В мире
Удар по планам Порошенко: решена судьба УПЦ
Украина В мире
Время пришло: окружение Порошенко зовут на допросы
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение