Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

"Какие-то нехорошие люди, может быть даже сумасшедшие, надругались над могилой Евгения Осина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что крест на захоронении был сожжен, также была разбита табличка и сломана ограда.

"И нагадили", — добавили в телеграм-канале.

Оскверненную могилу обнаружила приемная дочь Евгения Осина Анастасия Годунова.

Ранее сообщалось, что вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом.