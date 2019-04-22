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СМИ: рядом с вокзалом города Дерби начался пожар 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Пожар начался в понедельник рядом с железнодорожным вокзалом города Дерби. На кадрах, которые показал телеканал iTV, виден столб густого черного дыма, очевидцы также сообщают, что слышали два громких хлопка, которые могли быть взрывами.
"В настоящий момент мы боремся с пожаром, возникшим в коммерческом здании в Дерби на улице Энтерпрайз уэй. В настоящий момент какой-либо дополнительной информации нет", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter пожарной службы графства Дербишир.
Железнодорожная компания East Midlands Trains в своем Twitter предупредила пассажиров о приостановке сообщения на направлениях Лондон — Дерби — Шеффилд и Матлок — Дерби — Ноттингем в связи "пожаром, возникшим к северу от железнодорожных путей рядом с вокзалом Дерби".
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