Интерпол направит на Шри-Ланку команду для помощи в расследовании терактов

Интерпол направляет команду специалистов на Шри-Ланку для помощи местным властям в расследовании серии терактов, унесших жизни 290 человек, сообщается в заявлении организации.

"В группу реагирования на происшествия Интерпола, которая направляется на Шри-Ланку, входят специалисты, имеющие опыт работы с изучением места преступления, взрывчаткой, опыт в области контртерроризма, с установлением личности жертв бедствий", — сообщает организация.

В заявлении подчеркивается, что группа реагирования направляется на Шри-Ланку по запросу местных властей. Отмечается, что если потребуется, также будет предоставлена помощь в цифровой экспертизе, биометрии, а также фото— и видеоанализе.

Ранее генеральный секретарь организации Юрген Шток заявил, что Интерпол осуждает теракты, произошедшие на Шри-Ланке, и готов предоставить властям помощь в расследовании инцидентов.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Около 500 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.

Полиция Шри-Ланки задержала 24 человек в связи со взрывами. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники.