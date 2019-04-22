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Интерпол направит на Шри-Ланку команду для помощи в расследовании терактов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Интерпол направляет команду специалистов на Шри-Ланку для помощи местным властям в расследовании серии терактов, унесших жизни 290 человек, сообщается в заявлении организации.
"В группу реагирования на происшествия Интерпола, которая направляется на Шри-Ланку, входят специалисты, имеющие опыт работы с изучением места преступления, взрывчаткой, опыт в области контртерроризма, с установлением личности жертв бедствий", — сообщает организация.
В заявлении подчеркивается, что группа реагирования направляется на Шри-Ланку по запросу местных властей. Отмечается, что если потребуется, также будет предоставлена помощь в цифровой экспертизе, биометрии, а также фото— и видеоанализе.
Ранее генеральный секретарь организации Юрген Шток заявил, что Интерпол осуждает теракты, произошедшие на Шри-Ланке, и готов предоставить властям помощь в расследовании инцидентов.
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Около 500 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.
Полиция Шри-Ланки задержала 24 человек в связи со взрывами. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники.
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Происшествия , В мире , Интерпол , Шри-Ланка
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