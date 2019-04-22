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Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Как отмечается, пожар охватил 50 кв. м. двухэтажного здания. Всех находящихся срочно эвакуировали.
По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате возгорания нет.
Ранее сообщалось, что в психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области произошел пожар. По последним данным, в результате пожара 23 человека погибли, также сообщалось о 23 пострадавших. СК России возбудил уголовное дело и занимается расследованием произошедшего.
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Происшествия , Пожары , МЧС , СКР , РИА Новости , Рыбинск , Ярославская Область
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