На автобусной станции Шри-Ланки обнаружили 87 детонаторов

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Коломбо обнаружили 87 детонаторов на автобусной станции, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Полиция Шри-Ланки обнаружила 87 детонаторов на автобусной станции в окрестностях столицы страны Коломбо, сообщает портал Ada со ссылкой на представителя полиции.
Как сообщили местные правоохранительные органы, детонаторы были обнаружены на автобусной станции Bastian Mawatha, расположенной в районе Петтах.
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Около 500 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.
Полиция Шри-Ланки задержала 24 человек в связи со взрывами.
Последние новости
Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины Франция отправит танки и военных к границам России
Комментарии
Происшествия , Видео , Коломбо , Шри-Ланка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС дал обещание Зеленскому379
Пока вы спали: Медведев обратился к Зеленскому145
«Голосовали не за Зеленского, а против Порошенко»289
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв8
В МИД РФ прокомментировали обстрел журналистов в Донецке6
Видео
«Голосовали не за Зеленского, а против Порошенко»
В мире Украина
Дети владельца Asos погибли при взрывах на Шри‐Ланке
Происшествия
Опубликован второй экзит-пол с выборов на Украине
В мире Украина
Соловьев потребовал не признавать Зеленского
Общество В мире
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв
Происшествия
Обходной путь: как Белоруссия заработает на санкциях России
В мире Политика
На автобусной станции Шри-Ланки обнаружили 87 детонаторов
Происшествия
«Мне нужен твой шпагат, приезжай»
Шоу-бизнес
«Как обычно»: мужской хор рухнул со сцены в театре Станиславского
Происшествия
Дочь Евгения Осина попала в больницу
Шоу-бизнес Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение