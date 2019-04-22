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Забайкальцам, потерявшим имущество в пожарах, выплатят до 100 тысяч рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жителям Забайкалья, потерявшим из-за пожаров имущество, единовременно выплатят по 10 тысяч рублей, а после оценки ущерба — по 50 или 100 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте правительства Забайкальского края.
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов поручил региональному правительству своевременно организовать работу по предоставлению помощи пострадавшим от пожаров.
"Всем погорельцам выдадут единовременную компенсацию по 10 тысяч рублей. После оценки ущерба по 50 тысяч рублей получат те, кто частично потерял имущество, и 100 тысяч — те, кто полностью его лишился. Также продолжается работа по замене документов погорельцев. Уже 28 паспортов из 44 восстановлены. Еще 30 забайкальцам предстоит получить новые документы", — сказано в сообщении.
Отмечается, что непрерывно идет прием гуманитарной помощи от населения: уже собрано более пяти тысяч тонн одежды, свыше тонны продуктов, 158 комплектов постельного белья. Подчеркивается, что пострадавшие нуждаются в постельных принадлежностях, средствах личной гигиены, хозяйственном инвентаре, бытовой технике, стройматериалах. Пункты приема гуманитарной помощи открыты в Чите и в районах края.
Нынешней весной из-за природных пожаров режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Забайкалья. Степные пожары охватили юг и юго-восток края, 14 населенных пунктов оказались в огне. Уничтожено 94 жилых и 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств, погибли более 3,2 тысячи голов сельскохозяйственных животных. От пожаров пострадали 29 человек, все они получили термические ожоги.
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Происшествия , Пожары , Александр Осипов , Забайкальский Край
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