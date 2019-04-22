Рецидивист расчленил и сжег тело друга в Сургуте

Убил и списал деньги с онлайн-банка: за что мужчина зарезал друга детства

Правоохранители в Югре расследуют уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Сургута , который, по данным следствия, из-за долгов убил своего друга детства. Затем злоумышленник перевел на свой счет 400 тыс. рублей с помощью мобильного приложение банка, которое он использовал на смартфоне погибшего. Чтобы избавиться от тела, мужчина расчленил его и сжег в банной печи, а затем попытался скрыться в Башкирии , однако там его вскоре задержали.

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, убившего друга детства из-за денег. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

В середине марта в городскую полицию обратилась женщина, заявив, что ее 46-летний супруг бесследно исчез. В ходе расследования правоохранители выяснили, что последние несколько месяцев у мужчины проживал уроженец Амурской области , который приходился пропавшему другом детства. Вскоре первого задержали — на допросе он признался в убийстве своего приятеля. В один из дней мужчины вместе выпивали, затем между ними произошел конфликт «из-за долговых обязательств». В ходе ссоры подозреваемый два раза ударил своего друга ножом, от чего тот скончался на месте.

После убийства мужчина не растерялся и попытался украсть деньги своей жертвы: через мобильное приложение банка на смартфоне погибшего он перевел на свой счет 400 тыс. руб.

Чтобы получить доступ к онлайн-банкингу, подозреваемый должен был знать пароль от приложения. При этом практически все банковские сервисы сегодня защищены биометрией. Не исключено, что мужчина мог просто отсканировать отпечаток пальца своей жертвы, чтобы добраться до его счетов.

После перевода денег злоумышленник также попытался избавиться от трупа — он расчленил тело жертвы и по частям сжег его в банной печи, а останки сложил в септик, выяснило следствие. После этого 42-летний мужчина уехал в Башкортостан — там же он был задержан.

Ему предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу. Как отметили в УМВД , подозреваемый уже имеет судимости по аналогичной статье, а также за грабеж и дезертирство.

22 апреля СМИ сообщили о еще одном конфликте. В Челябинске арестовали 43-летнего местного жителя по подозрению в жестоком убийстве своей сожительницы. Инцидент произошел 19 апреля: днем мужчина, вооружившись ножом, пришел в магазин, где работала женщина.

Между ними началась словесная перепалка, затем мужчина выхватил оружие и не менее 20 раз ударил им гражданскую супругу в голову. Потерпевшая вскоре скончалась на месте.

Мужчина бросил орудие убийства в магазине и ушел. Его арестовали в тот же день по адресу, где он проживал. На допросе ранее не судимый подозреваемый признал свою вину.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). 21 апреля в Центральном районном суде прокурором поддержано ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу сроком на 2 месяца. Сам он также не возражал против такой меры пресечения», — пояснили в местной прокуратуре.

При этом мужчина так и не смог объяснить, почему убил сожительницу. Отмечается, что официально он нигде не работал. У пары остался общий десятилетний сын, который сейчас находится с бабушкой.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении 56-летней жительницы Ишимбая, Республика Башкортостан. Ей предъявили обвинения в организации убийства 43-летней любовницы своего мужа и их полуторагодовалого ребенка. Обманутая женщина решила заказать убийство после того, как узнала о неверности своего супруга и о рождении у него сына. Подозреваемая предложила своему знакомому совершить двойное убийство за деньги. К преступлению она также привлекла сестру, попросив ее стать посредником при оплате «услуг», сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Однако мужчина, которому заказали убийство, рассказал полиции о готовящемся преступлении. Женщину и ребенка, которых должны были убить, на время поместили под охрану, создав видимость их исчезновения.

Когда заказчица узнала об исчезновении соперницы и малыша, она попросила сестру передать «исполнителю» 250 тыс. рублей. Женщину-посредника задержали, когда она передавала деньги, после этого была арестована и заказчица преступления. Обе женщины признались в содеянном.

В апреле нынешнего года в Крымске (Краснодарский край) суд признал местного жителя виновным в убийстве своей жены. Его отправили в колонию на 8,5 лет, отмечали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ночь с 22 на 23 ноября 2018 года 51-летний мужчина, приревновав свою супругу, задушил ее, пока та спала. После этого он попытался инсценировать самоубийство 40-летней женщины. О ее смерти он самостоятельно сообщил в полицию, настаивая на том, что жена покончила с собой. В ходе расследования мужчина все же дал признательные показания. Известно, что супруги воспитывали двух несовершеннолетних детей.