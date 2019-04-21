Пасха на крови: на Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв

Восьмой взрыв прогремел на Шри-Ланке в воскресенье. Власти страны объявили комендантский час до утра понедельника. Доступ к соцсетям и мессенджерам заблокирован, правительство «намерено сделать все, чтобы остановить волну террористического насилия». На католическую Пасху в разных частях острова серия взрывов убила по меньшей мере 185 человек, ранены около пяти сотен.

Восьмой взрыв произошел на Шри-Ланке с начала дня. Бомба взорвалась в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода, передает ФАН со ссылкой на Agence France Presse.

На острове уже произошли семь взрывов в разных частях страны. Сегодня, 21 апреля, католики празднуют Пасху. Бомбы взорвались в трех католических церквях в Коломбо и его окрестностях. Кроме того, атаки были совершены на отели «Шангри-Ла», «Циннамон Гранд» и «Кингсбери».

Жертвами взрывов, по последним данным, стали более 180 человек. Еще порядка 500 человек получили ранения разной степени тяжести. Не менее 35 иностранных граждан стали жертвами взрывов, среди них — американцы, британцы и голландцы. По словам представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, россияне в атаках не пострадали. В посольстве России в Шри-Ланке сообщили, что охрана здания дипмиссии усилена. Возможно, что скоро у посольства выставят охрану из военных.

У мест взрывов уже выставлено полицейское и военное оцепление. Правительство Шри-Ланки ввело комендантский час по всей стране. Особое положение продлится с 18:00 воскресенья (15:30 мск) до 6 часов утра понедельника (03:30 мск).

Кабинет министров Шри-Ланки объявил о блокировках доступа к социальным сетям и мессенджерам, «чтобы остановить волну террористического насилия». По данным местных СМИ, заблокированы фейсбук, WhatsApp и Viber.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами взрывов. Телеграмму с соболезнованиями он направил премьер-министру Шри-Ланки Ранилу Викрамасингхе. Медведев также попросил шри-ланкийского коллегу передать слова сочувствия и сопереживания родственникам погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Этому варварскому преступлению, совершенному в праздник католической Пасхи, не может быть оправдания», — подчеркнул российский премьер.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за атаки. Тем не менее, события на Шри-Ланке — явный теракт, заявил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в разговоре с НСН.

«Все взрывы, связанные с большим количеством жертв, с большими религиозными праздниками, в данном случае — с католическим, фактически одно время взрывов — не думаю, что все это случайность или совпадение. Это целенаправленные акты. Если они не будут признаны террористическим, не знаю, как еще это можно объяснить», — подчеркнул Гончаров.

По мнению эксперта, ответственность за шри-ланкийскую «кровавую Пасху» может взять на себя одна из малоизвестных террористических группировок ради «пиара».

«Количество жертв, которое установлено, говорит о том, что террористическая организация серьезно готовилась к акции, чтобы показать и доказать свою состоятельность как радикалистов. Сейчас на слуху джихадисты, ваххабиты, ИГИЛ (организация запрещена в России) (запрещена в РФ). Но не думаю, что кто-то из них при данных обстоятельствах возьмет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке. Скорее всего, какая-то неизвестная организация «подвяжется» под это из-за собственного пиара», — отметил эксперт.

По словам Гончарова, реальный результат этих трагических событий будет установлен после следствия и обнаружения реальных исполнителей и заказчиков. «На данный момент я не вижу организацию, которая могла бы рулить террористическим процессом во всем мире», — добавил он.

Посол Шри-Ланки в России Даян Джаятиллека в свою очередь выразил надежду, что пасхальные взрывы не повлияют на туристическую отрасль, сообщает РИА «Новости».

«Эта атака произошла на Пасху, основной целью были храмы и верующие, те, кто праздновал. Христианская община была целью, преимущественно католики, так как они составляют ее большинство. Целью не были туристы, если бы это были туристы, то взрывы произошли бы на пляжах, где находится большинство отдыхающих», — заявил шри-ланкийский дипломат.

«Мы уже сталкивались с этим раньше. Но мы думали, что это в прошлом, после как покончили с терроризмом ровно десять лет назад, в мае, но он возвращается, это терроризм, и мы снова с ним сталкиваемся», — добавил он.

С 1983 года на Шри-Ланке (бывший Цейлон) шла кровопролитная гражданская война между правительством и партизанской организацией «Тигры освобождения Тамил-Илама». После множества неудач и нескольких перемирий правительственные силы сумели одержать победу над «тиграми». В мае 2009 года 50-тысячная группировка правительственных войск завершила последнюю операцию в гражданской войне. На севере страны были окружены и ликвидированы основные силы тамильских сепаратистов.