Взрывы в Шри-Ланке: 160 погибших

Утром в воскресенье 21 апреля — когда католический мир празднует Пасху — в трех церквях Шри-Ланки и в трех отелях прогремели шесть взрывов, в результате чего погибли около 160 человек. Число пострадавших приблизилось к 280. Местные СМИ сообщают, что две из шести атак были совершены террористами-смертниками — Захраном Хашимом и Абу Мохаммедом.

Утром в воскресенье 21 апреля — когда католический мир празднует Пасху — в трех церквях Шри-Ланки и в трех отелях прогремели шесть взрывов, в результате чего погибли около 160 человек.

Также сообщается о трех взрывах в пятизвездочных отеля: Shangri-La, Kingsbury и Cinnamon Grand Hotel, которые находятся недалеко от официальной резиденции премьер-министра Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.

Число пострадавших приблизилось к 280. Между тем местные информационные ресурсы со ссылкой на данные больниц сообщают о более чем 300 раненых.

Премьер страны собрал у себя в резиденции экстренное совещание с участием глав всех ведомств. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

Портал News18 сообщает, что две из шести атак были совершены террористами-смертниками.

Нападение в отеле Shangri La было совершено террористом-смертником Захраном Хашимом, в то время как нападавшим в церкви в Баттикало является Абу Мохаммед.

Полиция сообщает, что при взрывах погибли девять иностранных туристов, но пока не ясно, из каких стран. Заведующий консульским отделом посольства РФ в Шри-Ланке Игорь Ковалев сообщил, что Россия выясняет ситуацию.

«Мы сейчас выясняем, есть ли пострадавшие среди российских граждан. Собираем информацию. Пока данных о пострадавших россиянах нет», — приводит ФАН слова дипломата.

Руководитель полиции Шри-Ланки ранее предупреждал о возможных атаках смертников в воскресенье. На данный момент сотрудники правоохранительных органов официально не квалифицируют произошедшее как террористический акт.

«Я решительно осуждаю сегодняшние атаки. Я призываю всех шриланкийцев в это трагическое время оставаться едиными и сильными. Пожалуйста, избегайте распространения непроверенных сообщений и спекуляций. Правительство предпринимает немедленные шаги для сдерживания возможной эскалации в обществе», — написал премьер страны в твиттере.

Национальная служба переливания крови Шри-Ланки обратилась к общественности сдавать кровь для пострадавших при взрывах. Два ближайших дня все школы страны будут закрыты.

В странах ЕС принесли свои соболезнования в связи со взрывами.

«Глубоко опечалена этими жестокими и вероломными актами террора, что произошли в Пасхальное воскресенье. Наши молитвы обращены к жертвам, их семьям и друзьям», — заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Неделей ранее в Канаде неизвестный мужчина устроил стрельбу в церкви. Инцидент произошел в городе Салмон Арм. Молодой человек с винтовкой зашел в церковь во время службы и убил человека. После этого вышел из здания, однако вскоре вернулся и продолжил стрелять. Прохожим удалось его схватить и прижать к земле. Его удерживали до прибытия полиции.

В марте нынешнего года в городе Крайстчерч в Новой Зеландии были совершены террористические атаки на две мечети. Нападавшие открыли огонь по прихожанам во время намаза. В результате 49 человек погибли, еще более 50 были госпитализированы.

«Это один из самых мрачных дней Новой Зеландии. Очевидно, что то, что здесь произошло, является экстраординарным и беспрецедентным актом насилия. Мы молимся за тех, кто пострадал от сегодняшних событий», — заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

По ее словам, многие из пострадавших — мигранты, для которых «Новая Зеландия — дом». Кроме того, премьер призвала к солидарности с жертвами терактов. Полиция задержала четверых подозреваемых: трех мужчин и одну женщину. По данным правоохранителей, атаки на мечети были тщательно спланированы и подготовлены. В автомобилях преступников были обнаружили взрывные устройства — они были обезврежены полицейскими.

Людей расстреливали в мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид. В первом случае террорист — ультраправый 28-летний австралиец Брентон Таррант — снимал бойню на видеокамеру GoPro, прикрепленную к шлему.

Вторая атака была совершена на мечеть Линвуд Масджид. Двое нападавших открыли огонь по прихожанам, однако один из них стал отстреливаться. Террористы были вынуждены поспешно бежать и вскоре были задержаны, передает НСН.