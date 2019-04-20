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Мужчина открыл стрельбу из травматики по подросткам в Москве 

Lenta.ru + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина в Москве открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает сайт столичного главка Следственного комитета (СК).
«Пуля задела одного из подростков по касательной возле виска, у второго ребенка — ранение колена», — говорится в сообщении.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Сообщается, что оно будет передано из полиции для дальнейшего расследования в СК.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье неизвестный в результате конфликта произвел несколько выстрелов в двух иностранных граждан. Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 апреля около поселка Измайлово. Конфликт между несколькими людьми начался на почве возврата денег за некачественный товар. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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